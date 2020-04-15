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  • Sakıb Aytaç'tan acı itiraf: Sergen Yalçın, Jahovic ve Guilherme'nin gidişi bizi etkiledi
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:58
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:58

Sakıb Aytaç'tan acı itiraf: Sergen Yalçın, Jahovic ve Guilherme'nin gidişi bizi etkiledi

Sakıb Aytaç'tan acı itiraf: Sergen Yalçın, Jahovic ve Guilherme'nin gidişi bizi etkiledi

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Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sakıb Aytaç, takımın ikinci yarıda yaşadığı düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın temel taşları Jahovic ve Guilherme gidince bizi etkiledi. Sergen hocanın gidişi de bizi etkiledi. Çok çalışarak düzeltmek zorundayız. Ligin bitimine de az kaldı. Eğer böyle giderse Allah korusun kötü bir sonuç bizi bekleyebilir" dedi.

Yeni Malatyaspor’da Sakıb Aytaç takımın kötü sürecin nedenlerini açıkladı. Sakıb Aytaç, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Futboldan uzak kalmak ve sürekli evde olmak elbetteki sıkıcı. Tabi bir anda temponuz değişiyor. Tabi normalde maçlar, sezon başı ve devre arası kamplarıyla bambaşka bir tempomuz vardı. Günümüz çok yoğun geçiriyordu ama son bir aydır evimizdeyiz. Evimizde idman yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz buda soru işareti" şeklinde konuştu.

"Hava şartları oldukça zor olacak"

Sakıb, liglerin sıcak yaz aylarında oynanması halinde bu durumdan zorlanacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Eğer lig başlarsa hava şartları oldukça zor olacak. En azından başlamadan önce kamp geçireceğimizi umuyorum. Biz evde ne kadar antrenman yaparsak yapalım sağlıklı olmuyor. Vücudumuzun toparlanması için bir aylık kamp süreci gerekecek."

"Sergen hocanın gidişi de bizi etkiledi"

Yeni Malatyaspor’un ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşü giden futbolculara bağlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Evet oynadığımız son 11 maçtır galip gelemedik. Takımın temel taşları Jahovic ve Guilherme gidince bizi etkiledi. Sergen hocanın gidişi de bizi etkiledi. Ama biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz. O arkadaşlarımızın yerine oynayanlar da iyi futbolcular. Bu kötü sonuçları giden o iki arkadaşımıza bağlamamalıyız. Şu an bir hava kaybetmiş durumdayız. Bunu düzeltmek için çok uğraşıyoruz ama şu anlık olmuyor. Çok çalışarak düzeltmek zorundayız. Ligin bitimine de az kaldı. Eğer böyle giderse Allah korusun kötü bir sonuç bizi bekleyebilir, bunu da hiçbirimiz istemez" diye konuştu.

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