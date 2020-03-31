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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 11:48
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  • 31 Mart 2020 Salı 11:48

Sakıb Aytaç: 'Futbol konuşacak süreçte değiliz'

Sakıb Aytaç: 'Futbol konuşacak süreçte değiliz'

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Yeni Malatyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç yaptığı açıklamada, "Şu an bireysel çalışmalarımız devam ediyor. Süreç nereye gider bilmiyoruz ama her şeyin hayırlısı olsun. İnanıyorum ki yolun sonu aydınlık" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sürecin sonunun iyi olacağına inandığını belirtti.

Virüs salgınının bütün planları altüst ettiğini belirten Aytaç, "Herkesin yarınlara dönük ne planları, ne beklentileri vardı. Ama şimdi evimizde oturuyoruz. Buna da şükür evimizde ailemizleyiz ve sağlığımız yerinde. Olaya bu tarafından da bakmak lazım. Ben her şer gibi görünen sürecin arkasında bir hayır olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes içini ferah tutsun ve güzel şeyler olacağına dair inancını güçlendirsin. İnanıyorum ki yolun sonu aydınlık. Dünya olarak bir acil durumla karşı karşıyayız. Nereden bilebilirsin ki böyle bir şey yaşanacağını. Bizim işimiz futbol ama futbol konuşulacak bir süreç değil açıkçası. Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kestirmek çok zor. Zaten şu an için herkesin aklında sağlığı, ailesi ve ülkesi olmalı diye düşünüyorum. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"TAKIMLA YAPILAN ÇALIŞMA GİBİ OLMASI BEKLENMEMELİ"

Bireysel antrenmanlarının da devam ettiğini kaydeden Aytaç, "Şu an hepimiz çalışıyoruz. Tabi bu çalışma öyle kapsamlı bir çalışma değil. Takımla yapılan çalışma gibi olması beklenmemeli. Lig tekrar başlarsa nasıl olur onu bilemiyoruz. Allah ülkemizi ve dünyamızı felaketlerden korusun" diye konuştu.

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