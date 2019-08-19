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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00

Sakatlık bahane Aslan El-Tigre

Sakatlık bahane Aslan El-Tigre

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Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.

AKŞAM

GALATASARAY Radamel Falcao transferinde sona yaklaştı. Fransız basını, Monaco’nun Metz maçı öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, Galatasaray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Sarı-Kırmızılı cepheden gelen bilgiler ise Falcao’nun yarın İstanbul’da olacağı şeklinde. Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu’nda taraftara açık bir imza töreni yapılması planlanıyor. Tören konusunda çalışmalar başladı. Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alacak olan başarılı isim ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın Fransız kulübüne de 5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

‘COME TO GALATASARAY’ BASKISI

 G.Saray’ın taraftarının sosyal medyada Falcao’ya yaptığı baskı boyut değiştirdi. Bir taraftar, Metz maçı öncesi yüz yüze Kolombiya golcüye, “Come to Galatasaray” dedi. “İnşallah gelirsin” diye de ekledi. Falcao ise gülümseyerek karşılık verdi. Bilindiği gibi taraftarlar, başarılı golcünün eşi Lorelei Taron’ın sosyal medyada paylaşımların altına ‘Come To G.Saray’ notunu düşmüşlerdi. Taron bu yorumların bazılarını beğenerek taraftarın bu ilgisine karşılık vermişti. Falcao, yaptığı açıklamada alacağı kararda ailesinin çok büyük katkısı olacağını da dile getirmişti.

FALCAO İLE İLGİLİ KONUŞMAM

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Metz’e 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Falcao ile ilgili konuştu: Transfer konusunda sportif direktörümüz yetkili kişidir. O yüzden Falcao transferi hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece önümüzdeki maçlara konsantre oluyorum. Biliyorsunuz ben ikili forvet ile oynamayı seven bir teknik direktörüm. Ben Yedder bizim bu sezonki amaçlarımıza ulaşma yolunda önemli bir oyuncu olacak. Takdir edersiniz ki, bütün sezonu sadece iki forvet ile geçirmek istemem. Kadromuzda Falcao ve Ben Yedder dışında daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacımız var.

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Sakatlık bahane Aslan El-Tigre
Sakatlık bahane Aslan El-Tigre

Sakatlık bahane Aslan El-Tigre

Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.
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