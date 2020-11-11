Sakatlığını atlayan Jose Sosa geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Konya maçı kadrosundaki en önemli eksik Jose Sosa'ydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, karşılaşmadan önceki son iki idmanı da kasığındaki ağrı nedeniyle yarıda bırakınca kadroya alınmamıştı. Sosa'nın yokluğunda Sarı-Lacivertliler bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 35 yaşındaki yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi. Orta sahadan oyun kurmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler'in tek hücum planı Caner Erkin'in gelişi güzel yaptığı ortalar oldu.
HAFİF TEMPODA ÇALIŞACAK
Jose Sosa'nın yapılan tetkiklerinde ciddi bir sorununun olmadığı tespit edildi. Bu haber Erol Bulut'a rahat bir nefes aldırdı. Arjantinli'nin kendisini zorlamadan, bu hafta hafif tempoda çalışmalara başlayacağı, Milli aradan sonra Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçında 11'deki yerini alacağı öğrenildi.
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