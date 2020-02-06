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  • Sakatlığı sebebiyle kupa maçını kaçıran Jose Sosa, Gençlerbirliği'ne karşı sahada
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:48
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:48

Sakatlığı sebebiyle kupa maçını kaçıran Jose Sosa, Gençlerbirliği'ne karşı sahada

Sakatlığı sebebiyle kupa maçını kaçıran Jose Sosa, Gençlerbirliği'ne karşı sahada

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Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında oynamayan Jose Sosa'nın durumu belli oldu.

Bileğinde hafif sakatlığı bulunan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın durumu belli oldu.

Bordo-mavili takımın yıldız orta saha oyuncusunun ciddi bir durumunun olmadığı ortaya çıktı.

Jose Sosa'nın Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.

(Takvim)

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