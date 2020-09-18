Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip gelerek tur atladıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçındaki golcüsü Mbaye Diagne'den mesaj var.
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Neftçi Bakü maçı sonrasında konuştu.
Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galataaray maçı sonrasında konuştu.
Trabzonspor, geçen yaz kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.