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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 00:43
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Sakaryaspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Sakaryaspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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