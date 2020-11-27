Sakaryaspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.