Sakaryaspor'da 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıkma şanslarını devam ettirdiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.