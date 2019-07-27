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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23

Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapıldı

Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapıldı

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Sakarya'da, Harmanlıkspor Kulübü ile Filistin takımları, "Türkiye-Filistin Dostluk Karşılaşmaları" kapsamında dostluk maçı yaptı.

Sakarya'da, Harmanlıkspor Kulübü ile Filistin takımları, "Türkiye-Filistin Dostluk Karşılaşmaları" kapsamında dostluk maçı yaptı.

Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneğinin (VEFADER) himayelerinde Türkiye'de bulunan ve Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) davetlisi olarak kente gelen Filistin Zeytindağı ve Beyt Hanina spor kulüpleri, Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde Sakarya Harmanlıkspor Kulübü ile karşılaştı.

Maç öncesi birbirlerine başarı dileklerini ileten oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mücadeleye başladı.
Kıran kırana geçen 1 saatlik mücadeleler sonunda Harmanlıkspor Kulübü, Zeytindağı'nı 1-0 mağlup ederken, Beyt Hanina takımını da 2-0 yendi.

Maç sonunda futbolcular birbirlerine sarıldı.

"İnşallah bu programlar onlarca defa tekrarlanacak"

VEFADER Başkanı Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada çok güzel bir mutluluğa şahitlik ettiklerini söyledi.

Yüzyıllardan beri gelen dostluğun, birlikteliğin somut halini burada yaşadıklarını aktaran Yentür, "İnşallah bu programlar onlarca defa tekrarlanacak. Bu bir gelenek, başladı, inşallah yıllar boyu devam edecek. Bunu sadece spor olarak düşünmüyoruz, eğitim, kültür ve sanat boyutu da var. Geçen yılki çalışmamızda edindiğimiz dostluklarla bir öğrencimizi Türkiye'de üniversite hayatına kazandırdık. İnşallah bu yıl bunun ikincisi gerçekleşecek. Gerek lisans, gerekse lisansüstü eğitimlerine destek olacağız. Bu bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

Yentür, ümmetin kanayan yarası, mazlum coğrafya Filistin ve Kudüs'ün, Türkiye için büyük anlama sahip olduğunu vurgulayarak, "Her zaman onların yanında olduğumuzu sadece söz değil, davranış, eylem ve projelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün de bunun burada güzel yansıması var. Bu mutluluğu hep birlikte Sakarya'da paylaşıyoruz. Katkı ve desteklerinden ötürü SAÜ Rektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gerçekçi iş birliklerinin olmasını istiyoruz"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da Türkiye'nin "gönül coğrafyası" diye tanımladığı birçok ülkeyle gerçek ve somut iş birliklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bugün gerçekçi ve uzun süreli yeni adımlara vesile olabilecek iş birliği örneklerinden birisini yaşadıklarını vurgulayan Savaşan, 60'a yakın Filistinli gencin buraya geldiğini, yapılacak dostluk maçıyla kardeşliklerinin pekişeceğini dile getirdi.
Savaşan, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum ve gönül coğrafyalarında gerçekçi iş birliklerinin olmasını istediklerini belirterek, üniversite ve araştırma iş birliklerinin çok önemli olduğunu, bu yüzden SAÜ olarak buna katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

(AA)

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