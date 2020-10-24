Sakarya Granfondo yarışları başladı

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, sağlık raporunu alan ve kayıt şartlarını yerine getirenler, kendi kategorisinde yarışmacı olarak yer alıyor.
Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 100 kilometrelik parkurda birbirini geçmek için mücadele ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da kask ve kıyafetlerini giyerek yarışa katıldı.
Şampiyona, yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından sona erecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mevcut borcunu açıkladı.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yukatel Denizli maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaparken, hepsine ortak mesaj verdi.
Trabzonspor'un sezon başında Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, İngiliz ekibinin yakın takibinde.
Denizlispor maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar "Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" diye konuştu.
Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşması öncesi Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili karar verildi.