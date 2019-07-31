Sahayı terk etmeye kalkmıştı! Nabil Dirar sessizliğini bozdu

Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra oyundan çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Dirar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada gösterdiğim davranıştan dolayı herkesten özür diliyorum. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadım ama taraftarlarımızı da anlıyorum, onlar da sinirlendiler." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih karşısında daha iyisini yapmaları gerektiğini kaydeden Dirar taraftarlara seslenerek, "Ben her zaman formamı sonuna kadar terlettim ve ne sahada ne de antrenmanda çalışmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Eğer ben bu kulüpteysem, bu, kulübümü, sizleri sevdiğim içindir ve sizler için hayatımı veririm. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Haydi Fenerbahçe." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin 6-1 yenildiği Bayern Münih maçında Dirar, ıslıklı protestoya maruz kalmıştı. Maçın 70. dakikasında gelişen bir pozisyonun ardından sarı-lacivertli taraftarlar Dirar'a tepki göstermiş ve Faslı oyuncu, 73. dakikada meşin yuvarlağı taca atarak oyundan çıkmak istemişti.