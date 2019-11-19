Sahasında Ermenistan'ı 9-1 ile geçen İtalya, grubunda 10'da 10 yaptı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları oynandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi. Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı.
F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı. İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu.
Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.
J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı. Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
- D Grubu
Cebelitarık-İsviçre: 1-6
İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1
- F Grubu
İspanya-Romanya: 5-0
Malta-Norveç: 1-2
İsveç-Faroe Adaları: 3-0
- J Grubu
İtalya-Ermenistan: 9-1
Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3
Yunanistan-Finlandiya: 2-1