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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 08:00
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 08:00

'Sahada 11 yabancı olmasın'

'Sahada 11 yabancı olmasın'

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“Bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklâl Marşı’mız okunurken, hiçbir Türk’ün olmadığını gördük. 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum.”

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sahada görev alacak yabancı oyuncu sayısına bir kısıtlama getirmeleri gerektiğine inandığını söyledi. Özdemir, “Sayın Fatih Terim o zaman Türkiye Futbol Direktörü’ydü. O dönem bizim yönetim ile Fatih Terim’in görüşmeleri neticesinde 28 kişilik kadroda 14 yabancının olabileceğini ve oynatmada yabancı sınırının kaldırıldığını ilan ettik. Ancak öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı’mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk’ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Bu sayının fazla olduğunu, orada Türk oyuncularımızın olması gerektiğini söylediler” diye konuştu.

SON SÖZ BİRLİK VE GÜNEŞ’TE!..

Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun doğru bir neticesini bulmuş değiliz. Etkilenme derecesini de bilmiyoruz. Milli takımımız iyiye doğru gidiyor. Birçok oyuncumuzu yurt dışına ihraç ettik. Takımlarımız 120 milyon euro civarında gelir elde etti. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını analizini iyi yapmamız lazım. 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok. Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulanacak.

O KAYITLARI DİNLEMEK İSTEMEM

VAR sistemi kayıtlarına ilişkin Özdemir, UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. Hollanda yayınlamış olabilir ama bütün ülkelerde bu kayıtlar yayınlanmıyor. Bu yıl da böyle bir karar alınmış ve buna devam edeceğiz. TFF Başkanı olarak benim bile bu kayıtları dinleme yetkim yok. Dinlemek de istemem ayrıca. Abdurrahim Albayrak’ın bir iddiası oldu. Bunun sonlanmasını ve kamuoyunda daha çok konuşulmasını istemiyoruz. Federasyon olarak kendi içimize baktık. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmadığına inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bununla ilgili acımasız kararlar alacağımızın da bilinmesini isterim.

F.BAHCE KONUSU BENi ASAR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, başta F.Bahçe olmak üzere çeşitli takımların şampiyonluk sayısına itiraz etmesinin gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti: Fenerbahçe’nin şampiyonluk sayıları ile ilgili itirazları var. Bu konu beni aşar. TFF Başkanı olarak söylüyorum, bu beni aşar. Yönetim Kurulu olarak bu konuyu oturur konuşuruz. Böyle bir konuyla ilgili Tahkim Kurulu mutlak kararını verir. İtiraz edenler de Tahkime başvuru yapabilirler. Ayrıca bize yapılan resmi başvuru yok.

14 milyar borç var

KULÜP Lisans Talimatının disiplinli bir şekilde uygulanacağını söyleyen Nihat Özdemir, “Dört takımımızın borçları kulüplerimizin toplam borcu olan 14 milyarın neredeyse yüzde 80’i. Öyle bir duruma gelebiliriz ki 4 takımımız birden UEFA’dan ceza alıp Avrupa kupalarına bile katılamama durumunu yaşayabilirdik. 18 takımın10’unun borcu yok. Sıkıntı 8 kulüpte. Eylül’de, kulüplerin harcama limitlerini açıklayacağız.

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