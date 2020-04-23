Saha Komiserleri'nden 9 bin liralık destek

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Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık! 'Bana indirimle gelmeyin' deyince olanlar oldu Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık! 'Bana indirimle gelmeyin' deyince olanlar oldu Yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle futbolculardan fedakarlık bekleyen Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı. Bu cevap sonrası çılgına dönen Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar, bir sonraki görüşmede futbolcuya iletilecek.

Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere! Sezonun bombası Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere! Sezonun bombası Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.

2'si tamam, 3'ü yolda! Beşiktaş'tan 5 transfer birden 2'si tamam, 3'ü yolda! Beşiktaş'tan 5 transfer birden Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Max Kruse'den taraftarları şaşırtan sözler Max Kruse'den taraftarları şaşırtan sözler Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu Max Kruse, kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, süper lig, şampiyonluk yarışı, corona virüse yakalandığı iddiası ve daha birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İndirime yanaşmadı, kendisine kulüp aramaya başladı İndirime yanaşmadı, kendisine kulüp aramaya başladı Beşiktaş'ta yönetimin maaş indirimi teklifine sıcak bakmayan Domagoj Vida, kendisine kulüp aramaya başladı bile.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Gelecek sezon... Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Gelecek sezon... Halihazırda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'ye son darbeyi koronavirüs vurdu. Yeni sezon transferleri için iyice kaynak sıkıntısına giren Sarı-Lacivertliler, elindeki futbolcuları değerlendirme kararı aldı. Bu bağlamda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'na daha çok şans vermesi bekleniyor.