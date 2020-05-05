Saha kenarına kutu konulsun

Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”

AKŞAM Özel Röportaj | Ercan ÖZTÜRK

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü, TFF’nin hazırladığı “Futbola Dönüş Protokolü” içerisinde yer alan ‘tükürme ve sümkürme’ ile ilgili şu uyarılarda bulundu: “Maç esnasında hemen hemen her futbolcunun yere tükürdüğüne tanık oluyoruz. Tükürük vücut için yararlı bir şeydir. Onun için yere atılmaması gerekiyor. Ancak yine de TFF bununla ilgili bir düzenleme getirmiş. ‘Futbolcular maç esnasında tükürme ve sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha dışarısına yapabilir’ denilmiş.

KAMU SPOTU HAZIRLANMALI

Futbolcuların bu ihtiyaçlarını saha dışında herhangi bir yerde yapmaması gerekiyor. Pozisyon gereği her futbolcu saha dışına çıkıyor. Yedek oyuncular, sağlık ekipleri veya güvenlik güçleri sahaya girebiliyor. Bir kere bunun için özel yerler oluşturulmalı. Bunlar da kale arkalarında veya yedek kulübeleri ortasında olmalıdır. İçerisi poşetlerle kaplanmış çöp kovaları şeklinde olmalıdır. Kesin ve kesin bu ihtiyaçlar yere temas olunacak şekilde yapılmamalıdır. TFF, aslında futbolcuların maç esnasında tükürmemesi için de ayrıca bir kamu spotu hazırlamalıdır.

TÜKÜRÜK ASLINDA NİMETTİR

Tükürüğün faydaları saymakla bitmez. Tükürük bir nimettir. Vücut günde bir ila bir buçuk litre tükürük salgılıyor. Bir santimetreküp tükürükte 750 bin bakteri var. Bu bakteriler normal şartlarda vücutla dost geçiniyor. Ama bağışıklık sistemi zayıflayınca, hastalığa neden olabiliyor. Yere ya da havaya saçıldığında, bu bakteriler bir başkasının hasta olmasına zemin hazırlayabiliyor. Tükürüğün içindeki oksijen, ağız dokularının beslenmesini sağlıyor. Ağız oksijensiz, yani tükürüksüz kalınca diş eti hastalıkları ve ağız kokusu ortaya çıkıyor. Tükürük azaldığında tat alma duyusu bozulur.”