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'Saha dışında beraber olalım'

'Saha dışında beraber olalım'

Ali Koç: Fluo şirketi Türkiye’ye G.Saray ile girdi. G.Saray beraberliği olmasa bu anlaşma olmazdı.

AKŞAM

F.BAHÇE, erkek voleybol takımının forma sırt ve kadın voleybol takımının şort sponsorluğu için Fluo markasıyla 1 yıllığına anlaştı. Başkan Ali Koç, “Fluo şirketi Türkiye’ye G.Saray ile girdi. Bu, F.Bahçe, G.Saray olayı değil. Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu markanın tanınmasında F.Bahçe’nin büyük katkısı olur” dedi. M&T Group Üst Yöneticisi Mavrogenis, Fenerbahçe ailesinin bir parçası haline geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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