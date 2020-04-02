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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 21:38
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 21:38

Sağlıkçılara UltrAslan desteği

Sağlıkçılara UltrAslan desteği

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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.

Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

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