Sağlıkçılara UltrAslan desteği

SPOR GÜNDEMİ

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' 3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın' Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Talisca: 'Teklif gelirse...' Talisca: 'Teklif gelirse...' Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.

Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.

Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var' Lemina: 'Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var' Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunu ve koronavirüs testleri pozitif çıkan tanıdıkları olduğunu açıkladı.

Boateng karantinayı ihlal edince... Boateng karantinayı ihlal edince... Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.