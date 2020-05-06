Sağ bek için 3 aday belirleyen Cimbom'un önceliği Omar Elabdellaoui

Galatasaray sağ bek transferi için adayları 3'e indirdi. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 yıldızdan birini kadrosuna katacak. Aslan, öncelikli olarak Yunanistan ekibi Omar Elabdellaoui'yi bitirmeye çalışacak. 28 yaşındaki Norveçli yıldız futbolcu ile görüşmeler sürüyor.
İKİSİ DE GENÇ VE YETENEKLİ
Aslan, Elabdellaoui dışında listesine iki isim daha ekledi. Bu isimler, Meksika ekibi Pumas'da forma giyen Alan Mozo ve Arjantin'in Boca Juniors takımında oynayan Nahuel Molina.
16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Boca Juniors'ta forma giyen Molina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor... 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
ONUN DA TAPUSU ELİNDE
Meksika ekibi Pumas'ta oynayan Mozo'nun da tıpkı Molina gibi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maça çıktı ve gol ve asist üretmeyi başaramadı.
(Takvim)
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.
Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.