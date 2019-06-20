Sağ bek Brezilya'dan

G.SARAY, Brezilya Serie A ekiplerinden A.Mineiro’da forma giyen sağ bek Guga ile yakından ilgileniyor. 20 yaşındaki bek de gelmek istiyor.

WELBECK ASLAN’A YAKIN

İNGİLİZ basını şu anda Welbeck’e en yakın kulübün G.Saray olduğunu iddia etti. Abdurrahim Albayrak’ın İngiltere’ye giderek Welbeck’le görüşeceği belirtildi.,

CHiCHARiTO ZiRVESi

G.SARAY, Devler Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle takıma tecrübeli bir santrfor dahil etmek istiyor. Fatih Terim’in pres gücü yüksek ve son vuruşları iyi olan bir golcü istemesinin ardından, Wes Ham’ın golcüsü Chicharito gündeme alındı. Abdurrahim Albayrak, 31 yaşındaki golcünün menajeri ile İstanbul’da görüştü. Kulübü ile 2 yıllık sözleşmesi olan Chicharito da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

G.Saray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da katıldığı bir ödül töreninde West Ham’ın golcüsü için ipucu verdi. ‘Yılın Süpervizor Ödülü’nü alan Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım, Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini kullandı.