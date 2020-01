Saffet Akyüz: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta başarılı olamaz

Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta başarılı olamayacağını belirterek, "Futbolda asıl değerli olan malzemedir yani futbolcudur. Şu an Beşiktaş’ta bu iskelet kadro yok. Ortaya uzun vadeli bir başarı çıkacağına inanmıyorum" dedi.

Galatasaray’da forma giymiş olan eski futbolcu Saffet Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig ekiplerinde yaşanan teknik direktör değişimleri ile ilgili konuşan Akyüz, "Futbol rekabeti yüksek bir oyun neticede de takım 18, 17 ve 16. sırada yer alıyor. Bu sırada yer alan takımlar da acil çözümler arıyor. Antalyaspor da buna örnek. Neticede sıralamaya göre de bunlar olabiliyor. Genel olarak baktığımızda Trabzonspor’daki değişiklik çok sürpriz bir değişiklikti. Futbolda reel değerler yerine oturmadığı için kulüp başkanı, futbolcu, menajer ve antrenör etiğinde tutarsızlık Türkiye’de var. Burada yaşanan süreçlerde kimin konumu nerede tam tespit edilmediği için antrenör; futbolcu parasından taraftara ve medyaya kadar her şeyle uğraşabiliyor. Trabzonspor başarılı gözükmesine rağmen bu süreci yaşadı" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş’a Sergen Yalçın da gelse başarılı olacağına inanmıyorum”

Akyüz, Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın yerine geleceği konuşulan Sergen Yalçın’ın başarılı olabileceğine inanmadığını aktararak, "Abdullah Avcı güzel futbol oynatan, uzun vadeli plan yapan hocaydı fakat Beşiktaş’ta zaten yıkılan bir sistem vardı. Başkan bıraktıktan sonraki süreçte kurulan takımda tahmin ediyorum hoca gerekli müdahaleyi gösteremedi. Başakşehir’de istenilen sonuca ulaşamamasının ardından Beşiktaş’a istemeyerek de olsa gitti. Şu an Sergen de gelse iyi şeyler yapacağına inanmıyorum. Çünkü futbolda asıl değerli olan malzemedir yani futbolcudur. Sonra teknik ekiptir sonra da diğer bileşenlerdir. Şu an Beşiktaş’ta bu iskelet kadro yok. Ortaya uzun vadeli bir başarı çıkacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta uzun süreli başarı zor"

Siyah-beyazlılarda mevcut kadronun yetersiz olduğunun altını çizen Saffet Akyüz, "Abdullah Avcı’ya baktığımızda da milli takım sürecinde de birtakım sıkıntılar yaşadı. Demek ki medya ve iletişim algı oluşturma anlamında eksikleri var ama bundan ziyade bir antrenörü değerli kılan elindeki malzemedir. Bir inşaat yapacaksan çimento ve beton önemlidir. Sonra tabii ki senin yeteneğin mühendis veya müteahhit olarak. Antrenörlükte de bu böyledir. Beşiktaş kadrosunda özellikle ofansif anlamda merkez santrfor Burak Yılmaz’ın alternatifi güzel bir santrfor yok. Kanat oyuncuları İngiltere’den alınan Diaby ve N'Koudou olsun nerede ne yapacağı belli olmayan oyuncular. Burada uzun süreli başarı göstermek çok zor çünkü futbol bir takım ve alan oyunu. Bu kadar alanını kontrol edemeyen oyuncuyla başarı göstermesi söz konusu değil. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gönüllü, istekli gittiğine ben inanmıyorum" diye konuştu.

"Sivasspor’da 'şampiyon oluruz' düşüncesi oluştu"

Bu sezon lider Sivasspor’un yaptığı çıkışı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Sivasspor gibi kulüpler arada çıkıp belli başarılar gösteriyorlar. Sivasspor, bütçesiyle hareket eden stratejik oynayan oyunu daha kurgulayıp oynayan takım görüntüsüyle şu ana kadar ligi belli ölçüde domine etti. Kimseye fark ettirmeden kendini hedef göstermeden buralara kadar geldi. Beşiktaş galibiyetinden sonra şehirde bir algı oluştu. Futbolcularda da ‘Evet biz şampiyon olabiliriz’ düşüncesi oluştu. Sonra da Türkiye’deki bütün takımlar ‘Biz Sivasspor’u yenmek istiyorsak stratejik oynamamız gerekiyor’ demeye başladı. Sivasspor’un spot ışıklarında defoları gözükmeye başladı. Rizespor da eğer kora kor oynarsa Sivasspor’u yenemeyeceğini bildi ve stratejik bir oyun oynayarak istediğini aldı. Aslında maçı da bitirebilirdi. Sivasspor’un genel kadrosuna baktığın zaman santrforu Trabzonspor’da denenmiş, kapalı alanda iş yapamayan bir santrfor. Açık alanı seven kanat oyuncuları var. Türk olarak Emre Kılınç ve Mert Hakan yine gayretliydi ama kapalı savunmayı açma anlamında sıkıntı var. Geçen sene Başakşehir de aynı şekildeydi. Spot ışıklarında başarı göstermek gerçekten zor. Bunu yapabilmek için Türkiye’de taraftarı olan arkada medya gücü olan algı oluşturabilen kulüpler ön planda. Bugün Almanya’ya baktığımızda Leipzig lider ama sorulunca Bayern Münih gelecek diyorlar."

"Her geçen hafta Sivasspor daha zorlanacaktır"

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yükselen performanslarına değinen Akyüz, Sivasspor’un her geçen hafta daha da zorlanacağını belirterek, “Türkiye’de de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların sıkıntıları; bütçe ayarlayamamaları. Ortada bir başarı var. Fakat Sivasspor, büyük takımların etki edememesi sonucu bu kadar ön plana çıktı. Eğer onlar gerekli performansı gösterselerdi Sivasspor’un biraz daha geride olacağına inanıyorum. Her geçen hafta Sivas için daha zor bir süreç başlıyor. Baktığımızda Fenerbahçe son birkaç hafta ivmelenen bir performansı var. Arkasına medya ve taraftar desteğini alarak geliyor. Son hafta Galatasaray da aynı şekilde pozitif bir oyun oynadı enerjisi yukarıda. Başakşehir zaten oralarda. Trabzonspor da ‘evet ben de olabilirim’ diyor. Trabzonspor da güzel bir yapılanmanın içinde. Onun da sorunu alternatif. Arkada eksiklikler olduğunda çözecek oyuncuları az ama yapılanması güzel. Bence bu arada Trabzonspor sakatlık yaşamazsa çok olağanüstü olaylar olmazsa ligde ilk ikinin içinde Trabzon’u görüyorum" açıklamasını yaptı.

"Eski Falcao’yu yakalayabilirse başarılı olur"

Galatasaray’da forma giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’nun bekleneni hala veremediğini vurgulayan Akyüz, “Falcao gereken performansı hala gösteremedi. Bu hafta attığı golde de detaylı izlediğimizde aslında oraya vurmadığını gördük. Son haftalarda takım Falcao’ya özel bir ilgi gösteriyor fakat eskiden Falcao’nun her vurduğu toplarda kaleci bir köşede top bir köşede olurdu. Şu an vurduğu toplar mıknatıs gibi kaleciye gidiyor. Bu hafta şanslıydı güzel bir vuruş yaptı ama kendi vurduğu yere gitmedi. Sakatlık sorununu çözüp tekrar eski Falcao’yu yakalayabilirse bence Galatasaray’a faydalı olur. Zaten Galatasaray geniş kadroya ve alternatife sahip bir takım ama heyecan verici bir oyun yok. Şu an kanat oyuncularında da sıkıntı var. Onyekuru’nun olmaması. Sekidika’nın beklenen çıkışı henüz yapamamış olması. Bu 2 oyuncu ile defans arkasına koşan, özellikle skor aldıktan sonra arka alanları kullanacak bir Galatasaray oluşturabilirse bence favori şampiyon adaylarından biridir” değerlendirmesini yaptı.

"Galatasaray'da kabak birinin başına patlayacaktır"

Son olarak Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan 'Arda Turan' olayı ile ilgili ise Akyüz şunları söyledi:

"Galatasaray’da yaşanan süreçte dışarıdan gördüğümüz kadarıyla eninde sonunda bir başarısızlık olduğu zaman bu başarısızlığın cezasını birileri ödeyecek. O an kim algıyı yüksek tutabilirse o kalacaktır. Sonuçta kabak birinin başına patlayacaktır. Benim düşüncem her şey skora bağlı skor gelirse bunu ört pas edilebilir. Skor gelmezse bir çatırdama olacaktır.”