Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den Ramazan mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.