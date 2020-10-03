Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

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Liverpool, Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı.
Trabzonspor'da Joao Pereira, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da forma şansı bulan kaleci Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.
Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip, 42'nci dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.