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aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 08:00
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 08:00

Sadık rekabete hazır

Sadık rekabete hazır

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Stoperde iyice arka planda kalan Sadık Çiftpınar, formayı kapmak için savaşacak. Sadık, Ersun Yanal’ın sisteminde katkı verebileceği inancında.

AKŞAM

KANARYA’NIN stoperi Sadık Çiftpınar’ın pes etmeye niyeti yok. 26 yaşındaki stoper, Ersun Yanal’ın oynatmak istediği futbolu iyi kavradığını ve sisteme katkısı olacağını ifade etti. Sadık’ın son Cagliari maçındaki performansı da geçer not aldı. 2022’ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki savunmacı, özellikle Serdar Aziz’le rekabet edecek. Yanal’ın stoper oyuncularından beklentisi; dönen topların hızlı alınması ve orta sahaya destek verilmesi.

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Galatasaraylılara Müjde! Falcao Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

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Sürpriz golcü Eleke
Sürpriz golcü Eleke

Sürpriz golcü Eleke

Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.

Fred teklifi kabul etti
Fred teklifi kabul etti

Fred teklifi kabul etti

İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..

Tehdit etti, Galatasaray'a geldi
Tehdit etti, Galatasaray'a geldi

Tehdit etti, Galatasaray'a geldi

Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, Fransız kulübüne, “Eğer Falcao’ya Galatasaray’a gitmesi için izin vermezseniz, ocak ayında onu bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm” dedi. Sonrasında Albayrak’la Falcao’nun fotoğrafı geldi.

Sadık rekabete hazır
Sadık rekabete hazır

Sadık rekabete hazır

Stoperde iyice arka planda kalan Sadık Çiftpınar, formayı kapmak için savaşacak. Sadık, Ersun Yanal’ın sisteminde katkı verebileceği inancında.

'Şaşırtıcı proje'
'Şaşırtıcı proje'

'Şaşırtıcı proje'

BEŞİKTAŞ’IN Şilili yıldız Arturo Vidal’i transfer edeceği şeklindeki iddialar Şili basınında geniş yer buldu.

Vodafone Park'ı kopyalıyorlar
Vodafone Park'ı kopyalıyorlar

Vodafone Park'ı kopyalıyorlar

Şili’nin Colo Colo takımının yönetimi, kulübün tarihi stadını yenileme kararı aldı. Model olarak da Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın uygulanması önerildi. Kapasite 47 bin kişiden 66 bin kişiye çıkarılacak.

Hedef Mahmut
Hedef Mahmut

Hedef Mahmut

Başakşehir’in Avrupa’daki durumuna göre Mahmut Tekdemir için harekete geçilecek. Ozan Tufan’ın yükselen performansı da önemli bir etken. Bu yüzden acele bir hamle yapılmıyor. Hafta içinde her şey netleşecek.
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