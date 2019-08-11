SPOR GÜNDEMİ

Sürpriz golcü Eleke Sürpriz golcü Eleke Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.

Fred teklifi kabul etti Fred teklifi kabul etti İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..

Tehdit etti, Galatasaray'a geldi Tehdit etti, Galatasaray'a geldi Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, Fransız kulübüne, “Eğer Falcao’ya Galatasaray’a gitmesi için izin vermezseniz, ocak ayında onu bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm” dedi. Sonrasında Albayrak’la Falcao’nun fotoğrafı geldi.

Sadık rekabete hazır Sadık rekabete hazır Stoperde iyice arka planda kalan Sadık Çiftpınar, formayı kapmak için savaşacak. Sadık, Ersun Yanal’ın sisteminde katkı verebileceği inancında.

'Şaşırtıcı proje' 'Şaşırtıcı proje' BEŞİKTAŞ’IN Şilili yıldız Arturo Vidal’i transfer edeceği şeklindeki iddialar Şili basınında geniş yer buldu.

Vodafone Park'ı kopyalıyorlar Vodafone Park'ı kopyalıyorlar Şili’nin Colo Colo takımının yönetimi, kulübün tarihi stadını yenileme kararı aldı. Model olarak da Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın uygulanması önerildi. Kapasite 47 bin kişiden 66 bin kişiye çıkarılacak.