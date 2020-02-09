Sadık, Falette'nin lisansı için büyük bir fedakarlıkta bulundu

TFF’nin, Fenerbahçe’nin limit artırımını kabul etmemesi sonrasında Ocak ayında sadece Falette’i kadrosuna katabilen Sarı- Lacivertliler’de Falette’nin lisansı bir süre çıkartılamamıştı. Bu sorunun, Sadık Çiftpınar sayesinde çözüldüğü öğrenildi.
800 bin Euro kazanıyordu
Sadık’ın, kendisi ile aynı pozisyonda oynayan Gineli stoper için yıllık ücretinde kesintiye gittiği bildirildi. Kanarya’da senelik 800 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşından önemli bir fedakârlık yaptığı açıklandı. Sadık’ın eşi Betül Çiftpınar da sosyal medya hesabından, “Çünkü biz FENERBAHÇELİYİZ” diye yazdı ve bu mesaj binlerce beğeni aldı.
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.
Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.