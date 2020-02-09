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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 12:07
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 12:13

Sadık, Falette'nin lisansı için büyük bir fedakarlıkta bulundu

Sadık, Falette'nin lisansı için büyük bir fedakarlıkta bulundu

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Fenerbahçe’nin devre arasında Frankfurt’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette’nin lisansının çıkartılmasında büyük bir fedakarlığın yaşandığı ortaya çıktı.

TFF’nin, Fenerbahçe’nin limit artırımını kabul etmemesi sonrasında Ocak ayında sadece Falette’i kadrosuna katabilen Sarı- Lacivertliler’de Falette’nin lisansı bir süre çıkartılamamıştı. Bu sorunun, Sadık Çiftpınar sayesinde çözüldüğü öğrenildi.

800 bin Euro kazanıyordu

Sadık’ın, kendisi ile aynı pozisyonda oynayan Gineli stoper için yıllık ücretinde kesintiye gittiği bildirildi. Kanarya’da senelik 800 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşından önemli bir fedakârlık yaptığı açıklandı. Sadık’ın eşi Betül Çiftpınar da sosyal medya hesabından, “Çünkü biz FENERBAHÇELİYİZ” diye yazdı ve bu mesaj binlerce beğeni aldı.

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