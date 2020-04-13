Sadık Çiftpınar'ın büyük şanssızlığı! Bu kez de koronavirüs engel oldu

Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği 28 kişilik listede yer almamıştı. Mayıs ayında sahalara dönmesi beklenen Sadık Çiftpınar, koronavirüs talihsizliği yaşadı. Salgın hastalık yüzünden ligin en erken haziran ayında başlaması planlanırken, Sadık ismi yazılamadığı için lig bitene kadar forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de stoper şanssızlığı başka bir boyutta devam ediyor. Bu sezon lig yarışından kopulmasına neden olan defans hataları, transfer yanlışları ve stoper eksikliği corona virüsü krizinde bile kendini gösterdi.



Sivasspor maçında çapraz bağları kopmuştu

Sezonun ilk yarısında tam Zanka'yı keserek ilk 11'e adını yazdıran Sadık Çiftpınar; 18 Aralık'ta Sivasspor deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı.

Hatta Sadık, bu nedenle ligin ikinci yarısında 28 kişilik kadroya yazılmamıştı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulması ve yaz aylarına kalması kötü bir talihsizlik oldu.

Listede bir kişilik yer boş kalmıştı

Şu anda elinde Serdar Aziz ve Falette dışında stoperi olmayan sarı-lacivertliler, Sadık olmayacağı için TFF'ye verilen 28 kişilik kadroyu da 27 kişide tutmuş ve bir kişilik yer boş kalmıştı.

Mayıs'tan itibaren hazır olacak ama...

Şu anda çalışmalarına başlayan Sadık'ın mayıs ayından itibaren tam anlamıyla hazır olacağı, haziran ayında da maç yapacak düzeye geleceği belirtildi. Ancak öngörülemeyecek bu tarihi corona virüsü krizi nedeniyle Fenerbahçe ligin kalan 8 haftasında Sadık'ı kullanamayacak.

Yeni sezona kaldı

Halihazırda stoper eksikliği çeken sarı-lacivertliler; ilaç gibi gelecek stoper takviyesini talihsiz bir biçimde kaçırmış olacak. 27 yaşındaki savunmacı ancak 2020-21 sezonunda kadroda yer alabilecek.

Jailson'un hatalarından giden 21 puan...

Fenerbahçe bu sezon savunmada hiç dikiş tutturamadı. Sezon başında gelen Zanka ile istenen verim alınamayınca devre arası yollar ayrıldı. Serdar Aziz ilk 7 haftada Ersun Yanal tarafından oynatılmazken, Sadık Çiftpınar da tam formayı almışken ciddi bir sakatlık yaşadı. Devre arasında Falette'nin lisansı uzarken, Trabzonspor'la oynanan kupa maçında da sakatlandı. Sezonun genelinde stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson'la da 21 puan civarı puan kaybedildi.

Hırslı Sadık

Sarı-lacivertli takımda herkes tarafından çok sevilen Sadık Çiftpınar, çok hırslı hazırlanıyor. Evdeki antrenman programına harfiyen uyan ve verilerde en fazla geri dönüş alınan futbolcu olan Sadık, yeni sezonu bekliyor. Sezonun corona virüsü nedeniyle uzaması şanssızlık olsa da 27 yaşındaki stoper 2020-21'e hazır şekilde girmek istiyor.

(Skorer)