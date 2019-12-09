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  3. Sadık Çiftpınar başarılı performansıyla Yanal'ın gözüne girmeyi başardı

Sadık Çiftpınar başarılı performansıyla Yanal'ın gözüne girmeyi başardı

Sadık Çiftpınar başarılı performansıyla Yanal'ın gözüne girmeyi başardı

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı sonrasında 11'e aday sayısı arttı.

Fenerbahçe'de G.Birliği maçı sonrasında 11'e aday sayısı arttı. Dirar'ın cezası bitti. Sadık, performansıyla sınıfı geçti.

Başarılı oyuncu, "Forma savaşının en yoğun olduğu bölgede sonunda şans bana da güldü. Formayı sırtıma geçirdim, çıkarmak niyetinde değilim. Sivas'ta bizi zor bir deplasman maçı bekliyor. Lideri yenerek farkı 2 puana düşüreceğiz" dedi

Ferdi attığı golle "Ben de varım" dedi. Ersun Yanal'ın Deniz Türüç'e kadroda yer açmaya çalıştığı bildirildi.

Sivas deplasmanı öncesinde Moses dışında eksik bulunmuyor. Ersun Yanal'ın kadro tercihi konusunda hayli zorlandığı, henüz 11 kararını vermediği kaydedildi.

Dirar'ın İsla'nın yerine kadroya girebileceği, tecrübeli hocanın stoperde ise yola Sadık'la devam edeceği öğrenildi. Ancak Ferdi ve Deniz'in yine yedek soyunması bekleniyor.


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