Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır 50 milyon Euro'dan da fazla eder

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili, "Uğurcan 50 milyon Euro'dan da fazla eder. Uğurcan'ın daha yüksek rakamlara Avrupa'ya gideceğine inanıyorum" dedi.
Tekelioğlu, Uğurcan ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"DAHA YÜKSEK RAKAMLARA AVRUPA'YA GİDER"
"Daha önce de söylemiştik. Uğurcan Çakır henüz oynamıyorken çok büyük bir isim olacağından bahsetmiştik ancak önemli olan söylemek değil. Önemli olan Uğurcan'ın performansı. İngiltere'den talipler olduğunu da söylemiştik. Trabzonspor'un gönlünden geçen 50 milton Euro. Milan'ın kalecisine bakıyorum. sonra Uğurcan'a bakıyorum. sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon Euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. Ülkenin bu parayı etmemesiyle alakalı. Sanki Türkiye'nin bir kotası var. 50 milyon Euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Türkiye'de biz bu parayı 6 ile çarptığımız için bu para bize fazla geliyor. Uğurcan Çakır 50 milyon Euro'dan da fazla eder. Uğurcan'ın daha yüksek rakamlara Avrupa'ya gideceğine inanıyorum."
(Radyospor)
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