Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularına ev ödevi verdiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın sadece taktik değil, oyuncularına duygusal bir mesaj da yazdığı öğrenildi.

AKŞAM

GALATASARAY, 2000’li yıllarda Fenerbahçe ilk kez deplasmanda mağlup etti... 3-1’lik skor sonrasında teknik direktör Fatih Terim, “Hayatımda ilk defa futbolcularıma ev ödevi verdim. Onlar da derslerine iyi çalışmışlar...” dedi. Terim, 5 dilde ayrı ayrı yazdığı bu mesajla kime, neyi, nasıl ve ne şekilde yapması gerektiğini anlattı. İmparator’un bu verdiği ödevin sadece taktik bilgisi değil aynı zamanda duygusal bir mesaj içerdiği de öğrenildi.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Tecrübeli teknik adamın, alınacak galibiyetin önemini ve bu galibiyetle isimlerinin tarihe altın harfl erle yazılacağını noktası virgülüne kadar anlattığı belirtildi. Herkes kendisine verilen metinleri okuyup üzerine düşeni yapınca da 20 yıl sonra zafer geldi.