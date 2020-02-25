Sadece taktik değil

AKŞAM
GALATASARAY, 2000’li yıllarda Fenerbahçe ilk kez deplasmanda mağlup etti... 3-1’lik skor sonrasında teknik direktör Fatih Terim, “Hayatımda ilk defa futbolcularıma ev ödevi verdim. Onlar da derslerine iyi çalışmışlar...” dedi. Terim, 5 dilde ayrı ayrı yazdığı bu mesajla kime, neyi, nasıl ve ne şekilde yapması gerektiğini anlattı. İmparator’un bu verdiği ödevin sadece taktik bilgisi değil aynı zamanda duygusal bir mesaj içerdiği de öğrenildi.
HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
Tecrübeli teknik adamın, alınacak galibiyetin önemini ve bu galibiyetle isimlerinin tarihe altın harfl erle yazılacağını noktası virgülüne kadar anlattığı belirtildi. Herkes kendisine verilen metinleri okuyup üzerine düşeni yapınca da 20 yıl sonra zafer geldi.
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