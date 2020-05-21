Saçma paralar bitsin!

AKŞAM
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Bayern Münih Genel Müdürü KarlHeinz Rummenigge ile görüştü ve UEFA’ya futbolcu maaşlarıyla ilgili bir mektup yazmaya karar verdi. Keller, “Artık güvenilir olmayan saçma maaşlar ve transfer ücretleri var. Maaş sınırları hakkında konuşmak zorundayız. Bu noktada Karl-Heinz Rummenigge ile hemfikir olduğum için mutluyum. Bu nedenle, UEFA başkanı Aleksander Ceferin’e bir mektup yazacağız” dedi.
HALKLA UÇURUM KAPANSIN
Keller, “Koronavirüs salgını futbolu yeniden halka yaklaştırmak ve gelecek nesiller için güzel oyunu korumak adına bir fırsat veriyor. Futbolcuların maaşlarını düşürmeli ve halkla aralarındaki uçurumu kapatmalıyız” şeklinde konuştu. Rummenige ve Keller’in Ceferin’e yazacağı mektupta ABD Ligi MLS’teki sistemi önereceği öğrenildi. Amerika’da her takımın bir bütçesi var ve herkese yüksek paralar verilmesi imkansız!
SADECE 3 YILDIZ İÇİN
MLS’te bir kulübün aktif kadrosu 30 kişiden oluşuyor. 4.9 milyon dolarlık toplam maaş bütçeleri var. Kulüp 4.9 milyonu istediği gibi dağıtıyor. “Beckham Kuralı” lakaplı “Atanmış Oyuncu Kuralı”na göre ise MLS, maaş sınırının dışında üç oyuncu transferine izin veriyor. Örneğin Beckham, LA Galaxy’deyken 6.5 milyon dolar alıyordu. Yıldız futbolculara, ligin tanınırlığını artırdıkları için ayrıcalık yapılıyor.
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