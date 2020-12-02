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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:21
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Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Sivas'ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Villarreal, Yeni 4 Eylül Stadı'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Villarrealli futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

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DETAY
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• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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