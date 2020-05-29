Ryan Fraser transferinde Galatasaray'a müthiş haber

Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray’a güzel bir haber geldi. İngiliz kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı. Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan İskoç kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi.
Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığı duyuruldu.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk etapta WyScout üzerinden izlediği oyuncunun 163'lük boyuna rağmen bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol 4 asist yapmasından çok etkilendi.
Vatandaşı Charlie Nicholls'un kaslı vücudu nedeniyle "eski tip futbolcu" dediği Fraser'a Premier Lig'de fiziği nedeniyle "küçük cep dinamosu" lakabı takıldı. Terim'i en fazla ilgilendiren ise oyuncunun sağ bekte de oynayabilmesi oldu.
(Sabah)
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını iddia etmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim, “Ne Sneijder'i, ilk defa duyuyorum!" dedi.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.
Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.