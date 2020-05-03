Ryan Donk'un teklifi düşünmeden geri çevirdiği ortaya çıktı

Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varan 34 yaşındaki Ryan Donk'un bu süreçte Hollanda ekibi Feyenoord'un transfer teklifini tek kalemde geri çevirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın gizli kahramanı Ryan Donk'un sarıkırmızı sevgisi tescillendi… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı. Ancak kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

(Takvim)