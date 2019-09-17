Ryan Donk'tan transfer itirafı: Club Brugge birkaç yıl önce bana teklif yaptı ama kabul etmedim

4 yıllık süreç boyunca Club Brugge formasını 130 kez giyen Galatasaray'ın Hollandalı savunmacısı Ryan Donk, Club Brugge ile hiç bir kupa kazanamamış olsa bile o günleri hatırlayınca mutlu olduğunu belirtti.

Belçika'nın en büyük takımının Club Brugge olduğunu belirten başarılı oyuncu, bir dönem Anderlecht'tin kendisine teklif yaptığını ve bu teklifi nazik bir dille redderedek,teşekkür ettiğini belirtti.

"BRUGGE, KUPALAR KAZANABİLİR"

Donk, "Club Brugge hala kalbimde. Belçika'da başka bir takım göremiyorum. Anderlecht birkaç yıl önce bana bir teklif yaptı. Teklif gelir gelmez onlara teşekkür ettim ve onlar için oynayamayacağımı söyledim. Kulübe çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Herkes Bart Verhaeghe ve Vincent Mannaert'in yaptığı yatırımları şaka olarak gördü." sözleriyle konuşmasını sürdüren tecrübeli oyuncu, "Fakat, şimdi hepsi Club Brugge'ü seyredebilmek için bir bilet arıyor. Artık Club Brugge, kupalar kazanabileceğini biliyor. Beklentilerin çok ötesini gidebileceklerinin farkındalar." dedi.

''SON 5 YILIN EN BAŞARILISI''

Eski takımının Belçika Ligi'nde son 5 yılın en başarılısı olduğunu belirten Ryan Donk, Club Brugge forması giydiği dönemde başarılı olamamaları hakkında gelen soruya ise, "Kupalar kazanabilecek yetenekte bir kadroya sahiptik fakat inanç ve mücadele konusunda sıkıntılarımız vardı." cevabıyla röportajı noktaladı.

(Sporx)