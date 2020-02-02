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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 21:37
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 21:37

Ryan Donk: İşler benim için iyi gidiyor

Ryan Donk: İşler benim için iyi gidiyor

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk maç sonrası açıklamalar yaptı.

Attığı gol ile ilgili konuşan Donk; "Kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı." dedi.

Ryan Donk kendisini geliştirmek için çalışma düzenini de; "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." diyerek açıkladı.

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