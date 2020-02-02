Ryan Donk: İşler benim için iyi gidiyor

Attığı gol ile ilgili konuşan Donk; "Kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı." dedi.
Ryan Donk kendisini geliştirmek için çalışma düzenini de; "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." diyerek açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Kayserispor’u 4-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep'e 5-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.
Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.