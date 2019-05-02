Ryan Donk: Hissediyorum, Beşiktaş'a gol atacağım

Donk, konuşmasının başında Konyaspor mücadelesi ile ilgili konuştu ve "Son Konya maçında galip gelmek istedik, gol atamadık ama bu maçta da en iyi skoru almak istiyoruz." dedi.

"TERİM NEREDE İSTERSE OYNARIM"

Donk, konuşmasının devamında teknik direktör Fatih Terim'in kendisini farklı pozisyonlarda görevlendirmesiyle ilgili, "Hocamızın vereceği karar burda önemli. Her oyuncunun nerede oynaması gerektiğini biliyor. O istediği sürece, takdir ettiği her pozisyonda oynamaya hazırım." yorumunda bulundu.

"GOL ATACAĞIM, HİSSEDİYORUM"

Donk, daha önce Fenerbahçe'ye gol attığını ve Beşiktaş'a da gol atabileceğini, bunu hissettiğini aktarırken, "Şu anda defansta oynuyorum, Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Tekrardan gol atabilirim (Beşiktaş'a). Öyle bir hissiyatım var ancak umarım forvetteki arkadaşlarım golünü atar ve bende daha sakin oynayabilirim." dedi.

Hollandalı yıldız, konuşmasının sonunda Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışını yorumlarken, "Türkiye Ligi'nde böyle sürprizler olabiliyor, geçtiğimiz sezon bir anda Fenerbahçe çıkmıştı. Şu an yapmamız gereken kalan 4 maçımızı kazanarak mutlu sona ulaşmak." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Sporx)