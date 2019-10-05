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  3. Ryan Donk: Hem oyun hem de skor anlamında üzgünüz

Ryan Donk: Hem oyun hem de skor anlamında üzgünüz

Ryan Donk: Hem oyun hem de skor anlamında üzgünüz

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "İstemediğimiz bir sonuç, daha iyi oynamalıydık, daha fazla pozisyon bulmalıydık. daha çok tehlike yaratmalıydık. Skor ve oyun anlamında üzgünüz. Tek sevindiğimiz nokta milli takım arası, şimdi daha iyi dönme şansımız var" dedi.

MARCAO: DAHA İYİ OLMALIYDIK

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasman belki ama yine de hedefimiz 3 puandı. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de bir yönden bakarsak, deplasmanda 1 puan aldık. Milli takım arası var önümüzde, burada iyi dinlenip, daha iyi şekilde döneceğiz." dedi.

Kendi performansı sorulan Marcao, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim, daha motiveyim. İyiye gittiğimi düşünüyorum." cevabını verdi

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