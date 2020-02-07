  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:45
  • |
  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:48

Ryan Donk bir maç daha oynarsa 300 bin euro bonus alacak

Ryan Donk bir maç daha oynarsa 300 bin euro bonus alacak

Paylaş

Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile iki yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.

Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyerse 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.

AHMET ÇALIK YEDEĞE ÇEKİLECEK

Teknik direktör Fatih Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk'un oynaması bekleniyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Barcelona son dakika golüyle Kral Kupası'na veda etti

title

Tamer Tuna: '10 değişiklik yapmak zorunda kaldım'

title

Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...
Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...

Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı

SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...
Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...

Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...

Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.

Rekor teklif! Uğurcan Çakır'da son dakika
Rekor teklif! Uğurcan Çakır'da son dakika

Rekor teklif! Uğurcan Çakır'da son dakika

İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.

Elazığ'a konteyner salonlar
Elazığ'a konteyner salonlar

Elazığ'a konteyner salonlar

Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Elazığ’da gençlere, ailelere moral vermek için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentte gençlerin aktivite yapabileceği alanlar açacağız. Elazığ’ı terk etme gibi bir niyet yok.”

Fener Muriqi'nin fiyatını belirledi: Bu parayı getirin sizin olsun
Fener Muriqi'nin fiyatını belirledi: Bu parayı getirin sizin olsun

Fener Muriqi'nin fiyatını belirledi: Bu parayı getirin sizin olsun

Tottenham ve Burnley’in ardından A.Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından F.Bahçe 35 milyon euro gelir bekliyor

Sıcak gelişme! Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor
Sıcak gelişme! Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor

Sıcak gelişme! Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor

TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.