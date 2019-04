Ryan Donk: Benim için baskı unsuru oluyor

33 yaşındaki başarılı savunmacı, konuşmasının başında kendisinin sahada olduğu süre içerisinde Galatasaray'ın yenilmemesine esprili bir yaklaşım sergileyerek, "Genelde söylenen bir şey var, Donk oynadığı zaman Galatasaray kaybetmiyor diye, bu da ister istemez bir baskı yaratıyor üzerimde. Finaldeyiz, şu anda çok mutluyum." dedi.

"BU, TAKIMIN VERDİĞİ GÜVEN"

Ryan Donk, konuşmasının devamında Galatasaray'da her pozisyonda oynayabilmesiin sebebini açıklarken, "Burada her pozisyonda oynayabilmemin en önemli nedenlerinden biri takımın verdiği güven. Her pozisyona sahip olmamın nedeni onlar. Bugün 2 gol yedik, gol yemememiz gerekiyor, 0'da tutmak gerekiyor." yorumunda bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

RYAN DONK İLE ÇILGIN İSTATİSTİK

Öte yandan Galatasaray'da Ryan Donk ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldızı, bu sezon deplasmanda forma giydiği hiç bir maçta kaybetmedi.