Ryan Babel'in rahat ve umursamaz tavırları Fatih Terim'i çıldırttı

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Galatasaray'da Neftçi Bakü deplasmanında Ryan Babel ve Younes Belhanda'nın performansları hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Babel'in rahat ve umursamaz tavırları, teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

Galatasaray, Netfçi Bakü deplasmanında rahat kazanarak turu geçerken, genel olarak takımın performansı beğenilse de bazı isimler sınıfta kaldı.



Bunların başında da Babel ile Belhanda geliyor. Her iki futbolcuyu zaten gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Neftçi Bakü karşılaşmasındaki kötü oyun ile hayal kırıklığı yaşadılar.

BABEL'İN TAVIRLARI TERİM'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI



Oyuncuların transferinin söz konusu olduğu bir dönemde sergilenen oyunun piyasalarını olumsuz etkileyebileceği kaygısını taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle endişeliler. Özellikle Belhanda'nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Netfçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel'in rahat ve umursamaz tavırları da Terim'i kızdırdı.