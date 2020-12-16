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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:36
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Ryan Babel'in maç oynanırken attığı tweet gündem oldu

Ryan Babel'in maç oynanırken attığı tweet gündem oldu

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sırasında attığı tweetle gündem oldu. Babel, “Keşke şu anda oynayabilseydim” dedi.

Galatasaray'da Ryan Babel, sosyal medyadaki paylaşımıyla olay oldu.

Darıca Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçta kadroda yer almayan Hollandalı oyuncu, tweetiyle gündeme oturdu.

Ryan Babel, maçın oynandığı sırada attığı tweette "Keşke şu anda oynayabilseydim" yazdı.

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