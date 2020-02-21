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  • 21 Şubat 2020 Cuma 09:26
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 09:34

Ryan Babel'in Getafe maçında yaptığı hareket Avrupa'da gündem oldu

Ryan Babel'in Getafe maçında yaptığı hareket Avrupa'da gündem oldu

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Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile Ajax karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

Ajax mücadelenin 37. dakikasında Deyverson'un kaydettiği golle geri düştü. Getafe, 90. dakikada Kenedy ile bir gol daha buldu ve Ajax'ı 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

MAÇA DAMGA VURDU

Maça damgasını vuran isim ise bonserivisi Galatasaray'da olan ve Ajax'ta kiralık olaram forma giyen Ryan Babel oldu.

Hollandalı yıldız, 55. dakikada Getafeli futbolcu Nyom'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

RAKİBİNİ TAKLİT ETTİ

Pozisyonda sakatlanan Nyom'un numaraya yaptığının düşünen Babel, rakibini taklit etti.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi hem Türkiye hem Avrupa'da sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

90 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı. Rövanş maçı 27 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.

Ajax'ta bu sezon 6 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Fanatik)

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