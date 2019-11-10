Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya cevap: Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum
Ryan Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma’ya sosyal medya hesabından cevap verdi.
Babel, Nouma’nın daha önce katıldığı bir yarışma programının görselini paylaşarak “Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben” ifadelerini kullandı.
Chill my dude... i know its hard not to be relevant anymore ?? next time just @ me ???? @pnouma21 pic.twitter.com/nTWSJwckoU— Ryan Babel (@Ryanbabel) November 10, 2019
PASCAL NOUMA'DAN JET CEVAP