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  3. Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya cevap: Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum

Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya cevap: Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum

Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya cevap: Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum

Ryan Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma’ya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Babel, Nouma’nın daha önce katıldığı bir yarışma programının görselini paylaşarak “Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben” ifadelerini kullandı.

PASCAL NOUMA'DAN JET CEVAP


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