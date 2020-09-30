Ryan Babel'den Gerrard'a övgü yağdırdı

Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Avrupa Ligi play-off'undaki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Ryan Babel açıklamasında; "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız." dedi.
"GERRARD İYİ MOTİVE EDERDİ"
Bir dönem Liverpool forması giyen oyuncu; "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu." dedi.
Hollandalı kanat oyuncusu sözlerini; "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." diyerek bitirdi.
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portolu Ze Luis'in transferinden vazgeçti.
Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
Serie A ekiplerinden Sampdoria, Monaco'dan Keita Balde'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.