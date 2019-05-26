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  3. Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması: Beşiktaş'ı rahatsız etmemeli

Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması: Beşiktaş'ı rahatsız etmemeli

Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması: Beşiktaş'ı rahatsız etmemeli

Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Ryan Babel, Galatasaray'a transfer olmasının Beşiktaş taraftarını rahatsız etmemesi gerektiğini ifade etti.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğini mesaj verdi.

Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi ve, "Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım. Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray gitmem demek, eski kulübüm Beşiktaş'ı rahatsız etmem anlamına gelmiyor" dedi.

Fulham'da iyi bir performans gösteren ancak takımı kümede tutamayan Ryan Babel, Fulham'da devam etmenin de kendisi açısından bir opsiyon olduğunu ancak bu yönde bir karar vermediğini ifade etti ve, "Fulham'da kalmak benim için bir seçenekti. İngiltere Championship'i maç sayısı, fiziksel mücadele açısından benimle tam olarak örtüşmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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