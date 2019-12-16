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  3. Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarlarını kızdıran paylaşım

Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarlarını kızdıran paylaşım

Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarlarını kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Beşiktaş'ın Malatyaspor'a mağlup olduğu maçın hemen ardından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Babel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Twitter hesabından sıcak kahve emojisi paylaştı.

Taraftarların birçoğu bu paylaşımın anlamını çözemezken, Hollandalı oyuncu kısa sürede gündeme yerleşti.


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