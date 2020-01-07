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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 11:00
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  • 07 Ocak 2020 Salı 11:02

Ryan Babel ve Emre Mor'a teklif var! İkili ayrılıyor...

Ryan Babel ve Emre Mor'a teklif var! İkili ayrılıyor...

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Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi renklerine bağlarken ayrılıklar da merakla beklenmeye başlandı.

Manu Lonjon'un haberine göre, Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.

EMRE MOR VE BABEL KARARI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'daki idmanlarda yer almayan Emre Mor'un İngiltere Championship'ten iki takımlar görüştüğü aktarıldı. Emre'nin Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı bitirmesi ve sezonun ikinci yarısını İngiltere'de geçirmesi bekleniyor

BABEL İÇİN İKİ TEKLİF

Galatasaray'da Babel'in ayrılık için izin aldığı iddia edilirken bu konu hakkında da bir görüş geldi. Manu Lonjon'un haberine göre, İngiltere'den Newcastle ile Hollanda'dan Ajax, Ryan Babel transferi için Galatasaray ile ilgili görüşmelere başladı. Babel'in de sezonun ikinci devresinde Galatasaray'da olması zor görünüyor.

(Sporx)

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