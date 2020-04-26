Ryan Babel müjdesi! Hollana'da kalıyor...

Hollanda Eredivisie, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Birçok maç oynanmadan sezonun tamamlanmamış olması da kulüpleri ekonomik anlamda sıkıntılı bir sürece götürdü.
Hollanda basınından SoccerNews'e göre yaşanan süreç sonrası Ajax'ın yaz döneminde transfere yüksek paralar harcaması beklenmiyor. Sportif direktör Marc Overmars'ın alternatif çözümler üretmesi gerektiği belirtilirken bu anlamda da Ryan Babel'in ismi öne çıkıyor.
'Ucuz ve tercih edilebilir'
Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.
Galatasaray'ın yola devam etmeyi düşünmediği oyuncu için Overmars'ın devreye girerek transferi ucuza bitirebileceği aktarılıyor.
'Yatırım yapma şansımız yok'
Transfer döneminde yaşanacak zorluğa ilişkin Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag da, "Bu konuda birçok sıkıntı var. Son yıllarda yatırım yapabildik ama şu anda bunu yapma şansımız yok. Riske girmemeyi seçtik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın elini rahatlatabilir
Galatasaray, önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'i elinden çıkarmakta zorlanabilirdi. Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın eli, Ajax'ın yeniden devreye girmesiyle rahatlayabilir.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.
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