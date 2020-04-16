Ryan Babel için iki takımdan yakın markaj

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Babel'e Belçika ekibi Anderlecht'in dışında Fransız temsilcisi Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.
32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin Galatasaray'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Takvim'in haberine göre Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.
Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.
Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna net yanıt verdi: “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya'da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.”
Feyenoord ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor. Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını ve Lens'in de kadroya katılmasını istedi. Hollanda basınının iddiasına göre Feyenoord yönetimi, Siyah-Beyazlı takımla yaz transfer döneminde masaya oturmayı planlıyor.
İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…
Belçika ekibi Royal Antwerp, F.Bahçe ve Konyaspor'la başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman‘ı takımın başına getirmek istiyor. Kocaman, teklife henüz yanıt vermedi.