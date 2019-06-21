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Ryan Babel: Geleceğim hakkında benim bile beklemediğim bir karar alabilirim

Ryan Babel: Geleceğim hakkında benim bile beklemediğim bir karar alabilirim

Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını açıklayan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, geleceğiyle ilgili olarak resmi Twitter hesabından gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Henry Onyukuru'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle sol kanat transferi için düğmeye basan Galatasaray, uzun bir süredir Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile ilgileniyordu. Hollandalı futbolcu, daha önce yaptığı bir açıklamada şu ana kadar en ciddi teklifi Sarı Kırmızılı kulüpten aldığını söylese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla transferi yılan hikayesine döndürmeye devam ediyor. 

Premier Lig'den düşen Fulham'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız isim, resmi Twitter hesabından geleceğiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği hatta benim bile beklemediğim bir karar alabilirim." ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sözleriyle Cim Bom yerine başka bir takıma gidebileceğini açıkça belirtmiş etmiş oldu.

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