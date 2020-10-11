Ryan Babel: Geçmişi değiştiremem

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, milli takım kampında konuştu ve eleştirilere de cevap verdi. Geçen sezon Ajax’taki kısa dönemine değinen Babel, “Son maçında ne kadar iyi oynadıysan, o kadar iyisindir. Eğer son maçın iyi değilse, 10 maç iyi olsan da bir şey yapamazsın. Hollanda’da futbol böyle analiz ediliyor. Şu anda futboldaki fotoğraf bu. Geçen sezon Ajax’ta işler benim için iyi gitmedi, maalesef olmadı.” şeklinde konuştu.
SONRA ÜZERİME YAPIŞTI
Tecrübeli oyuncu, “Kısa bir dönemdi ve yarım sezon bile oynayamadım. Sonra bu üzerime yapıştı ve artık sanırım böyle değerlendirileceğim. Ancak tekrar kendimi gösterdiğimde, garip şeyler olmasını beklemiyorum.” yorumunda bulundu. Eleştirilere aldırmadığını belirten tecrübeli isim, “İnsanların ağzına konuşacak şey verdiğinde her şeyi söylüyorlar. Ben sadece kendime odaklanmalıyım. Maalesef geçmişi değiştiremem.” dedi.
HAK EDERSEM GİDERİM
Ryan Babel, “Şu anda iyiyim, tekrar eski formuma dönüş yolundayım ve kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı. Hollanda’nın EURO 2020 kadrosunda olacağını da belirten Babel, “EURO 2020’de olacağıma inanıyorum, neden olmayayım ki? Eğer gerçekten hak edersem, orada olacağım, endişem yok. Ben sadece işimi yapmaya devam edeceğim. Hak etmek için çok çalışacağım. Sonrasındaki iş tamamen teknik kadronun seçimine kalıyor.” açıklamasında bulundu.
1 GOL BULDU
Bu sezon ligde 4 karşılaşmada süre alan Babel, gol veya asist katkısında bulunamadı. Avrupa Ligi elemelerinde de 3 maçta boy gösteren Hollandalı, Hajduk Split’e 1 gol atmıştı.
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