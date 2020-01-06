Ryan Babel Galatasaray'ı profilinden sildi!

Hollandalı futbolcu, Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırdı.
33 yaşındaki Babel'in bu hareketi sosyal medyada 'takımdan ayrılıyor' iddialarını gündeme getirdi.
Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.
Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.
Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.
İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.
İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...