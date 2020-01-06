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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:45
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:50

Ryan Babel Galatasaray'ı profilinden sildi!

Ryan Babel Galatasaray'ı profilinden sildi!

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Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.

Hollandalı futbolcu, Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırdı.

33 yaşındaki Babel'in bu hareketi sosyal medyada 'takımdan ayrılıyor' iddialarını gündeme getirdi.

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Galatasaraylı yıldızdan flaş hareket! Her şeyi sildi...
Galatasaraylı yıldızdan flaş hareket! Her şeyi sildi...

Galatasaraylı yıldızdan flaş hareket! Her şeyi sildi...

Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.

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