Ryan Babel Galatasaray'ı profilinden sildi!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaraylı yıldızdan flaş hareket! Her şeyi sildi... Galatasaraylı yıldızdan flaş hareket! Her şeyi sildi... Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda... Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda... Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.

Lider Sivasspor transferde bombayı patlatıyor Lider Sivasspor transferde bombayı patlatıyor Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.